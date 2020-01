Merenda escolar servida em Jaguariúna é a melhor da RMC, aponta nova pesquisa Indsat

A pesquisa do Indsat (Índice de Satisfação dos Serviços Públicos) referente ao último trimestre de 2019 – outubro, novembro e dezembro –, aponta a merenda escolar servida nas escolas da rede municipal de Jaguariúna como a de melhor qualidade dentre as 15 maiores cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas). Os resultados sobre o setor da Educação foram divulgados na semana de 6 a 11 de janeiro.

Conforme a consulta feita pelo Indsat sobre os alimentos servidos aos alunos, Jaguariúna somou 769 pontos, o que demonstra haver alto grau de satisfação entre os entrevistados (confira tabela do ranking, abaixo). De acordo com a secretária municipal de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, 10.276 alunos são beneficiados com a merenda escolar em Jaguariúna.

Desse total 6.078 são estudantes do Ensino Fundamental, 1377 da Educação Infantil, 1004 dos Centros de Educação Infantil (CEIs) e ainda 1817 das escolas estaduais, que também recebem a merenda fornecida pela Prefeitura. Na segunda e na terceira colocações ficaram as merendas servidas nas escolas de Itatiba (746 pontos) e Indaiatuba (745).

A metodologia aplicada pelo Indsat tem como público-alvo pessoas com 16 anos ou mais nas cidades pesquisadas, é feita a cada três meses e os técnicos utilizam palmtops nas abordagens feitas a domicílio. Dessa forma, Jaguariúna fechou 2019 liderando o ranking da educação na RMC, uma vez que foi apontada como a melhor neste segmento ao atingir 750 pontos no quarto trimestre de 2019, também obtendo Alto Grau de Satisfação.

As 15 maiores cidades pesquisadas na Região Metropolitana de Campinas são Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Indsat menor que 350 pontos = Baixíssimo Grau de Satisfação

Indsat entre 350 e 499 pontos = Baixo Grau de Satisfação

Indsat entre 500 e 649 pontos = Grau Médio de Satisfação

Indsat entre 650 e 799 pontos = Alto Grau de Satisfação

Indsat igual ou maior que 800 pontos = Grau de Excelência

Reportagem: Aluízio Santana

Fotos: Samuel Oliveira/Arquivo PMJ