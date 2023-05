Mês de prevenção do câncer bucal é marcado por palestras nas UBSs

Dando sequência às ações do mês de ‘Conscientização da Prevenção do Câncer Bucal’, empreendidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), aconteceu nesta sexta-feira (26), realizado na ‘UBS Andorinhas’, uma palestra educativa sobre o câncer bucal, doença cárie e periodontal, hábitos e alimentação saudável.

As ações contemplam as ampliações das atividades do ‘Projeto Boquinha’, anteriormente efetivadas somente em escolas da Rede Municipal de Ensino.

Nessa palestra realizada na ‘UBS Andorinhas’, estiveram presentes o Prefeito Junior Felisbino, a Primeira Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sra. Isabel Teixeira Felisbino, o Secretário Municipal de Saúde, Marcos Roberto Ferreira, autoridades municipais, e servidores de diversas secretarias.

Ao término da palestra, já realizada nas UBSs Tide, CSII, Beto Spana, Cosmópolis I, Henrique Scursoni Neto e Andorinhas, os participantes receberam orientações para os encaminhamentos em tratamentos odontológicos específicos, caso seja classificado como alto risco.

Através das palestras nas UBSs, são expostos painéis educativos de autoexame, fotos de lesões e cuidados para prevenir o câncer de boca. As ações educativas estimulam as atenções dos usuários das unidades, possibilitando o maior acesso às informações.

A próxima palestra acontecerá na quarta-feira (31), às 13h30, na UBS Vila Cosmos. As palestras são livres e gratuitas, direcionadas aos pacientes e público atendido pela Unidade de Saúde.