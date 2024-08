Mestrado em Teologia do UNASP é reconhecido pela CAPES

O resultado demonstra a excelência do processo educativo no UNASP e seu compromisso com a missão.

A CAPES – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – aprovou a abertura do Mestrado Acadêmico em Teologia do UNASP. O processo, que que teve seus resultados divulgados no dia 16 de julho, verifica a adequação aos padrões exigidos pelo órgão – vinculado ao Ministério da Educação (MEC) – e valida o curso.

O Mestrado em Teologia já existia no UNASP, reconhecido e valorizado do ponto de vista religioso, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. No entanto, ainda não tinha o pleno reconhecimento da CAPES, que agora dá seu aval para a continuidade do curso.

Para o doutor Vanderlei Dorneles, que coordena o Mestrado, essa aprovação é uma grande conquista para o UNASP e para a Igreja Adventista. “Este é o primeiro mestrado acadêmico da instituição. É uma conquista social, é uma conquista teológica, é uma conquista política da Igreja e é para a glória de Deus”, celebra.

O Mestrado em Teologia no UNASP

O objetivo geral do Mestrado Acadêmico em Teologia é promover o estudo dos textos sagrados, tradições e linguagens religiosas do mundo bíblico em seu contexto arqueológico, histórico, cultural, artístico, literário e linguístico, além de sua recepção, interpretação e aplicação em diferentes tradições e sistemas hermenêuticos em conexão com a prática religiosa.

Do ponto de vista metodológico, o Mestrado em Teologia está vinculado às Ciências da Religião e Teologia. Ele contribui para a expansão dessa área, com linhas e projetos de pesquisa sobre o contexto histórico e arqueológico dos textos sagrados da tradição bíblico-cristã, sobre sua interpretação e recepção em diferentes tradições e confissões religiosas ao longo da história e também sua relevância e aplicação na atualidade.

Os egressos desse curso são docentes e pesquisadores capacitados para a investigação e ensino na área de Ciências da Religião e Teologia. Além disso, são habilitados a promover os valores éticos e existenciais das tradições religiosas bíblico-cristãs.

O professor Evandro Fávero, coordenador da Faculdade Adventista de Teologia, reforça a importância dessa conquista: “é uma grande conquista, pelo fato da Faculdade de Teologia do UNASP ser a primeira do Brasil, pioneira nesse curso, e agora pioneira também no mestrado.”

O processo de avaliação

A fim de ampliar a oferta de ensino em pós-graduação, o UNASP implantou em 2013 o Mestrado Profissional em Promoção da Saúde, e em 2016, o Mestrado Profissional em Educação (MPE).

Depois disso, foi montado um grupo de pesquisadores e docentes da instituição, que ficaram responsáveis pela discussão conceitual e metodológica do Mestrado em Teologia. Desde 2018, o grupo atuou na composição e definição da área de concentração, linhas e projetos de pesquisa e da grade curricular.

Após as definições, a proposta foi submetida à CAPES em dezembro de 2023. O professor Vanderlei explica que o trabalho foi longo e muito detalhado: “Isso é o resultado do envolvimento de cerca de 15 docentes, que trabalharam bastante no desenvolvimento da proposta da área de concentração, linhas de pesquisa, projetos de pesquisa e disciplinas. Foi uma discussão longa e detalhada de muitos dados para essa proposta ser submetida.”

O professor Allan Novaes, pró-reitor de pesquisa e desenvolvimento institucional, também participou de todo o processo de submissão e aprovação do curso. Ele conta que uma das principais conquistas foi a evolução do corpo-docente.

“Nós investimos no financiamento de participação de docentes em congressos nacionais e internacionais, no fortalecimento da nossa revista científica. Nós investimos muito na formação [dos docentes], na pesquisa e na produção intelectual”, explica.

Após a análise de todos os órgãos competentes, a proposta foi aprovada pelas comissões, e o resultado foi divulgado em 16 de julho de 2024.

Importância do Mestrado para a instituição

Para uma instituição de ensino, é essencial desenvolver programas de pós-graduação. O UNASP já possui dois mestrados – em Educação e em Saúde -, avaliados com nota quatro pela CAPES, em uma escala de 1 a cinco. No entanto, esse é o primeiro Mestrado Acadêmico da instituição, o que diversifica e amplia as opções oferecidas.

O professor Vanderlei reforça a importância dessa conquista, e explica que ela tem um impacto em toda a Igreja Adventista. “É a quarta igreja que tem um mestrado acadêmico acreditado pela Capes. Então, a aprovação dele significa a consolidação do posicionamento da Igreja no Brasil, com uma boa TV, com muitas instituições educacionais e de saúde, e agora com um mestrado da área de teologia, reconhecido pelo governo, isso é de extremo valor”, comemora.

Evandro também destaca que essa realização é relevante para toda a igreja. “É o primeiro mestrado (em teologia Adventista) reconhecido pelo MEC. Além de dar essa titulação oficial para aqueles que virão para fazer o mestrado, também ajuda aqueles que precisarão convalidar o curso no Brasil, por exemplo. Ele reconhece a seriedade com que se trabalha na Faculdade de Teologia do UNASP”, finaliza.

Fonte Unasp Notícias