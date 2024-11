“Meu Pet Container” de Pedreira oferece um olhar humanitário para os pets da cidade

O Programa “Meu Pet Container – Sylvio Lazarini”, desenvolvido pela Prefeitura de Pedreira por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde, é dedicado ao atendimento gratuito de cães e gatos, visando promover sua saúde e bem-estar em vários aspectos.

Durante o mês de outubro de 2024, foram realizados 354 atendimentos, aplicadas 50 vacinas, efetuadas 89 castrações e atendidas 13 denúncias. A equipe do “Meu Pet Container” é composta, atualmente, por quatro médicos veterinários e dois estagiários.

A Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart ressalta a importância da ação como um marco significativo em nossa cidade. “O Programa não só garante a saúde dos animais, mas também contribui para a criação de um ambiente mais seguro e saudável para toda a comunidade, consolidando-se assim como uma iniciativa essencial em nosso contexto urbano”, destaca.

O Prefeito em exercício José Luis Nieri parabeniza toda a equipe pela dedicação e excelência no atendimento à comunidade pedreirense. “Os serviços de urgência e emergência do ‘Meu Pet Container’ (atropelamento, envenenamento, etc.) são oferecidos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem a necessidade de agendamento, somente para a aplicação de vacinas contra a raiva, castração e atendimentos rotineiros através da Central de Atendimento ao Cidadão – Telefone 156”, ressalta.

O Consultório Veterinário “Meu Pet Container – Sylvio Lazarini” está localizado na Rua Miguel Sarkis, nº 61, Parque Industrial (Terminal Rodoviário).