Milionário e Moysés Rico Emocionam Fãs em Noite de Lançamento da Turnê “De Volta à Estrada da Vida”

Na noite de sábado, 24 de agosto, o Palazzo Vecchio, em Itapira, foi palco de um encontro emocionante que reuniu duas gerações da música sertaneja. Milionário, um dos ícones do sertanejo raiz, subiu ao palco ao lado de Moysés Rico para abrir a turnê “De Volta à Estrada da Vida”. A turnê marca um momento único na carreira de Milionário, que após a perda de seu parceiro de longa data, José Rico, encontrou em Moysés Rico a parceria ideal para manter viva a essência e o legado da música sertaneja.

Moysés Rico, criado entre grandes nomes do sertanejo, carrega em seu DNA a essência dessa música que tanto encanta o público. Para ele, cantar ao lado de Milionário é uma forma de homenagear a trajetória de seu pai e perpetuar a tradição do sertanejo. “É uma sensação maravilhosa estar ao lado do meu ídolo, representando meu pai, cantando as canções e vendo a emoção do público. Está sendo uma bênção de Deus em minha vida e, assim, levando também o meu nome, Moysés Rico. E quem ganha com isso é a música sertaneja”, declarou Moysés.

Para Milionário, a escolha de Moysés Rico para essa turnê tem um significado profundo. “Para mim, é uma coisa de Deus. Deus faz tudo certo na vida da gente, e Moysés foi encaminhado por Deus no meu caminho. Isso me deixa muito feliz em estar ao lado de Moysés”, comentou o cantor, emocionado. Ver Moysés Rico não no lugar de José Rico, mas ao lado de Milionário no palco aonde ele sempre esteve, representa a continuidade de um legado, mantendo viva a memória de José Rico.

A turnê “De Volta à Estrada da Vida” promete ser um grande sucesso, com 20 shows programados que já estão encantando os fãs e mostrando que a música sertaneja raiz continua a pulsar no coração de todos. A união de Milionário e Moysés Rico no palco é uma celebração da tradição e da emoção, levando o público a uma viagem pela estrada da vida da música sertaneja.