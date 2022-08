#minhaáguabemtratada Águas de Holambra traz dicas de uso consciente da água

Com o significativo avanço do movimento global sobre questões ambientais, sobretudo pelos ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), a qualidade da água e sua preservação têm sido temas de destaque quando o assunto é meio ambiente.

Pensando nisso, a Águas de Holambra iniciou a campanha #minhaáguabemtratada no município, que aborda temas relevantes para seu uso consciente.

Com atitudes simples no dia-a-dia, incorporadas à rotina de casa, já é possível contribuir significativamente com a preservação da água.

Algumas das dicas listadas pela concessionária são:

Reutilizar a água da chuva e da lavagem das roupas na limpeza da casa ou do quintal;

Ao tomar banho, usar a água para se molhar e se enxaguar. Se ensaboar sempre com o chuveiro fechado;

Verificar e corrigir torneiras e chuveiros gotejando. Assim, evitando o desperdício e surpresas indesejadas na conta;

Verificar vazamentos e corrigi-los rapidamente, em caso de vaso sanitário com água que não está parada.

Faça parte você também desse movimento #minhaaguabemtratada.

