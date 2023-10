Mirlene Picin – Campeã Rotary Run 10km Mogi Mirim

Mirlene Picin é a campeã do Rotary Run 10km

Evento: Rotary Run

Distâncias: 5 e 10km

Local: Mogi Mirim – SP

Data 8 de outubro de 2023

Público: 300 participantes entre homens e mulheres distribuídos nas

distâncias de 5 e 10km

Realização do Rotary de Mogi Mirim, CEBE e Academia Espaço One.

Top 5 geral feminino dos 10km

1 – Mirlene Picin – 42:00 – Mogi Mirim – SP

2 – Silmara Moraes – 48:01 – Socorro – SP

3 – Rosemeire Carm0 – 48:17 – Mogi Guaçu – SP

4 – Dayani da Silva – 50:42 – São João da Boa Vista – SP

5 – Margareth Francielli – 52:08 – Toledo – MG

“Viajo muito para competir, tanto pelo Brasil, quando pelo mundo, e

poder largar em casa, acaba se tornando um “luxo”, estar perto dos

amigos, da família e valorizar os eventos esportivos locais”.

“Tinha uns 4 anos que não fazia uma prova de 10km na rua, já que meu

foco na corrida, são as de montanha e principalmente as de Kilometro

Vertical.”

“Mesmo não realizando treinos específicos, fiquei muito satisfeita com

meu resultado, acima do esperado. Correr pelas ruas da cidade, inclusive

passar pelo meu bairro e a rua da minha casa, com certeza deixa o evento

mais divertido pra mim, escutando meu nome chamado pelos vizinhos e

amigos”.

Essa foi a última prova de corrida do ano de 2023 da atleta.

Com um calendário que se iniciou em abril, os destaques deste ano na

corrida para Mirlene foram a medalha de prata no campeonato brasileiro

de kilometro vertical e a medalha de bronze no campeonato sulamericano

da mesma modalidade e 3 medalhas sendo 2 ouros e uma prata no circuito

Rocky Mountain Games.

De agora em diante o foco se volta totalmente para o Ski cross country e

o Biathlon.

Em novembro, acontece o campeonato sulamericano de verão aqui no Brasil

com o rollerski (ski com rodas e disputado no asfalto).

Final de novembro e dezembro, Mirlene irá representar o país no

Biathlon (ski cross country + tiro) em 3 Etapas da IBU CUP, na

Finlândia, Suécia e Noruega. Logo após o ano novo, a atleta irá

treinar e competir até o inicio de Março nos estados unidos, no ski

cross country

Podium Verde

Com a medalha de ouro, são somadas 20 mudas para o projeto de

reflorestamento Podium Verde, que segue na ativa desde o ano de 2015.

Até o momento, são 8 pódios, quatro medalhas de prata, 3 ouros e um

bronze, 130 mudas.

Para esse ano de 2023 a parceria também segue entre a atleta, a

Secretaria de Meio Ambiente de Mogi Mirim, representada pela Gerente

Isabela Guardia e pelo Secretário Oberdan Quaglio e todos os

patrocinadores.

Fazem parte da programação deste ano, a tradicional conversão de

medalhas em mudas (ouro =20/ prata = 15 / bronze = 10) e ações sócio

educacionais voltadas ao tema da sustentabilidade e meio ambiente

Patrocínio:

Cortag

Mauricio de Sousa Produções

Hospital 22 de Outubro

Syrius Medical Group

TM Racing Motos Brasil

Mediphacos

Visafran Seguros

.

Apoio

Agencia Theodoro Jr