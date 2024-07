Mirlene Picin – Selo Comemorativo 20 anos de carreira

Selo ficará exposto no MAMM – Museu de Artes de Mogi Mirim e foi criado sob a chancela dos Estúdios Mauricio de Sousa.

A atleta é uma personagem do Universo MSP, fazendo parte da Turma da Mônica Jovem.

Para os próximos meses, o MAMM está preparando ações relacionadas ao Selo e a uma obra de arte. O selo já esta em exposição e a obra deve ser lançada no mês de novembro.

O ano de 2024 é um marco para a atleta Mirlene Picin

Neste ano a atleta completa duas décadas de competições.

A carreira se deu início no ano de 2004 em competições na patinação.

Nos anos de 2005 a 2007, a mogimiriana já integrava a seleção brasileira de patinação de velocidade. O ski cross country e o biathlon vieram a partir do ano de 2007, integrando a seleção brasileira daquele ano até o presente momento. A corrida de rua e de montanha passou a fazer parte primeiro da rotina de treinos, e posteriormente de competições a partir do ano de 2010. Também houveram passagens por provas de duathlon e mountain bike, no período que “provava” modalidades de verão fora da temporada de neve.

Não é nada comum um atleta competir por tantos anos em modalidades de endurance ou “resistência”, principalmente sendo atleta de um país que não possui muita tradição nesse tipo de esportes.

Estão sendo programadas ações para celebrar este marco nos próximos meses.

“Este ano completo 20 anos de carreira esportiva. São duas décadas que levo meu corpo ao extremo entre linhas de partidas e chegadas.Essa seria uma explicação bem simplista, do que na verdade é bem mais complexo e profundo. Na verdade são duas décadas de disciplina e trabalho contínuo, acertos e uma penca de erros. Constância, resiliência e motivação poderiam me definir, mas penso que uma teimosia enorme poderia me explicitar melhor.Entre as escolhas e as renúncias, naturais de qualquer ser humano, deixei muita coisa, mas conquistei outras.A pessoa que me tornei, e a que deixei de ser (porque sempre podemos ser outra) olha para trás e se satisfaz. Olha para frente, com sede de muito mais.” – Mirlene Picin

Patrocínio:

Cortag

Hospital 22 de Outubro

Syrius Medical Group

TM Racing Motos Brasil

Mediphacos

Mauricio de Sousa Produções

Visafran Seguros

Marangoni Meiser

Apoio

Agencia Theodoro Jr

Créditos da Imagem: Nato Canto