Mirlene vence corrida de montanha em Águas da Prata

Prova: 11km com aproximadamente 300m de altimetria acumulada

Evento: Montanhas da Prata

Data: 05/05/2024

Local: Largada e chegada na Fonte Platina – Águas da Prata – SP

Segunda edição da prova na cidade.

Mirlene Picin foi a campeã geral feminina da prova de 11km com o tempo

de 49 minutos e 59 segundos.

A mogimiriana ainda foi a quarta colocada a cruzar a linha de chegada

entre os homens.

Evento contou ainda com a prova de 5km e 23km, reunindo um total de 400

participantes.

“Foi minha segunda prova de corrida neste ano, sendo a primeira de

montanha. Sigo utilizando esse tipo de evento como treinamento, pois o

foco para médio e longo prazo são as provas de ski na neve.”

“Um prova com um circuito bem bonito pelas montanhas de Águas da Prata,

sem trilhas técnicas, mas com um percurso exigente, com muitas subidas

e descidas.” – Mirlene Picin

Podium Verde 2024

Em sua décima edição, o projeto de reflorestamento segue nos mesmos

moldes dos últimos anos, com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de

Mogi Mirim, representada pela engenheira florestal Isabela Guardia.

Com essa segunda medalha de ouro do ano, a contagem segue com um total

de 20 mudas.

Ouro = 20/ Prata = 10 / Bronze =5

Patrocínio:

Cortag Brasil

Mauricio de Sousa Produções

Hospital 22 de Outubro

Syrius Medical Group

Marangoni Meiser

TM Racing Motos Brasil

Mediphacos

Visafran

Apoio

Agência Theodoro jr