MIS Campinas exibe documentário que resgata a história ancestral do Brasil

No sábado, 29 de março, às 19h30, o Museu da Imagem e do Som (MIS) de Campinas recebe a exibição gratuita do documentário Pindorama – Uma história do Brasil Ancestral. A produção, realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo e apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, propõe uma nova perspectiva sobre o passado do país, trazendo à tona informações pouco exploradas na historiografia oficial.

Com direção do jornalista Marcos Rogatto e produção de Patrícia Ogando, o filme reúne 43 depoimentos de especialistas de diversas áreas e lideranças indígenas, destacando que, quando os portugueses chegaram ao litoral brasileiro, o território já era habitado por uma população estimada entre 3 a 8 milhões de indígenas – número muito superior à população portuguesa da época, que era inferior a 1 milhão de habitantes.

A equipe percorreu sítios arqueológicos e paleontológicos importantes, como Lapa Vermelha (MG), Toca do Boqueirão (PI) e Cerro da Alemoa (RS), além de instituições culturais renomadas, para mapear descobertas científicas sobre a ocupação humana nas Américas. O documentário também aborda o tema da repatriação de fósseis retirados ilegalmente do Brasil, um debate crescente na comunidade científica nacional.

Com 1h40 de duração, Pindorama – Uma história do Brasil ancestral é o primeiro longa-metragem dirigido por Marcos Rogatto e valoriza a produção científica brasileira, destacando o conhecimento dos povos originários e sua relevância para desafios contemporâneos, como a crise climática e os desastres ambientais. A trilha sonora inclui cantos nativos na língua Kariri-Xokó, reforçando a conexão com as culturas indígenas.

Após a exibição no MIS Campinas, o documentário será lançado no MIS São Paulo, no dia 10 de abril, na Cinemateca do MAM Rio de Janeiro, em 6 de maio, e na Rabeca Cultural, em Sousas, no dia 23 de maio.

Serviço

Documentário Pindorama – Uma história do Brasil Ancestral

Exibição gratuita e aberta ao público

Data: 29/03/2025 (sábado)

Horário: 19h30

Local: MIS Campinas – Rua Regente Feijó, 859, Campinas/SP