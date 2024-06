Miss Artur Nogueira participará das seletivas para o Miss Universe São Paulo 2024

Tatiana Godoy é 1ª nogueirense, casada e mãe, a conquistar o título

Tatiana Godoy, a Miss Artur Nogueira 2024, está se preparando para as seletivas do Miss Universe São Paulo 2024. O evento acontecerá em Itu (SP) no dia 16 de junho, permitindo que candidatas de todo o estado mostrem seu potencial.

Tatiana, de 30 anos, é casada e mãe de dois meninos, sendo a primeira na história do concurso nogueirense a quebrar as regras tradicionais que permitiam apenas meninas solteiras, sem filhos e com menos de 27 anos.

Sobre a experiência, ela disse: “Estou muito animada e honrada por representar Artur Nogueira. Espero inspirar outras mulheres a seguirem seus sonhos, independentemente de sua situação familiar.”

Após a seletiva, entre 35 e 40 candidatas serão escolhidas para participar do confinamento e do show final, onde será eleita a Miss Universe São Paulo 2024. As datas desses eventos serão divulgadas posteriormente.

O prefeito Lucas Sia (PL) desejou boa sorte à representante. “Estamos muito orgulhosos da Tatiana e confiantes de que ela fará um excelente trabalho representando nossa cidade.”

A 24ª edição do Miss Artur Nogueira foi organizada por Paulo Munhoz, com apoio da Prefeitura e das Secretarias de Cultura & Turismo e Comunicação.