Miss Posse 2025 acontece no próximo sábado

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social junto ao Departamento de Cultura, promove no próximo sábado, 31 de maio, a edição 2025 do tradicional concurso Miss Posse.

O evento será realizado no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira da Silva “Chicão”, com início às 19h e abertura dos portões às 18h. Os ingressos custam R$ 5,00 e podem ser adquiridos na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social ou diretamente com uma das candidatas.

Neste ano, o concurso reúne 23 candidatas, distribuídas em três categorias: Miss Posse Juvenil (14 a 17 anos), Miss Posse Oficial Adulto (18 a 27 anos) e Miss Posse Melhor Idade (60 anos ou mais).

Mais do que um concurso de beleza, o Miss Posse é uma ação voltada ao resgate das tradições locais e ao engajamento social. Durante a preparação, as candidatas participam de atividades comunitárias, ações culturais e visitas institucionais, promovendo o envolvimento com a comunidade e fortalecendo a identidade cultural do município.

A avaliação será realizada por um júri técnico, com base em critérios como desenvoltura, carisma, postura, passarela, impacto social e conhecimento cultural. As notas atribuídas durante as apresentações e a final definirão as vencedoras de cada categoria. Todo dinheiro arrecadado será revertido a ações sociais do município.

Candidatas do Miss Posse 2025

Categoria Juvenil (14 a 17 anos):

Adrielly Eduarda Miranda Dias – 15 anos

Ana Carolina L. Miranda – 17 anos

Hadassa Dragoni Gonzaga – 14 anos

Jenifer Borges Rosa – 17 anos

Laiane Gerônimo dos Santos – 15 anos

Marianne Monzani Crins – 14 anos

Mayara Vitória F. Bueno – 15 anos

Melissa Maria dos Santos Costa – 15 anos

Sabrina Camargo – 16 anos

Yasmim Ap. Camargo – 15 anos

Categoria Oficial Adulto (18 a 27 anos):

Bianca Jaqueline Mariano – 22 anos

Ellen Cristina Alves Maciel – 21 anos

Gislaine Cristina da Silva Ferreira – 22 anos

Lorani Gabrieli Bulhões de Alcantara – 19 anos

Stefany Archangelo dos Santos – 21 anos

Categoria Melhor Idade (60+):

Aparecida da Silva Frezato – 60 anos

Clarisse Bueno da Silva Damasio – 72 anos

Lucineide Nery de Souza – 62 anos

Maria Aparecida de Souza – 63 anos

Maria Benedita Gouveia – 75 anos

Maria Cristina Maciano – 71 anos

Marinalva Francisca da Silva – 70 anos

Placilene de Souza Pinto – 62 anos