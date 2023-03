Miss Universo Artur Nogueira: beleza, glamour e celebração marcam o aniversário da cidade neste sábado

23ª edição do concurso terá início às 20h30, no Ginásio Maurício Sia

Está chegando o concurso que virou tradição nogueirense e que em 2023 faz parte das festividades de 74 anos do município. O Miss Universo Artur Nogueira acontecerá neste sábado (01), às 20h30, no Ginásio Maurício Sia – em uma estrutura especialmente montada para receber as candidatas e o público.

As 18 meninas estão ansiosas para mostrar todo seu charme e elegância na passarela.

Os ingressos podem ser trocados por 2 kg de ração para cão ou gato na Loja Adriana Simoni até o dia 31 de março (ou até esgotarem). O doador deve identificar na sacola para qual animal a ração é destinada. Foram disponibilizados 800 ingressos.

OS PRÊMIOS

A vencedora do grande dia poderá representar Artur Nogueira em eventos estaduais, como Miss São Paulo, podendo até ser indicada ao Miss Brasil. Além disso, ganhará um cheque de 2 mil reais.

O evento é organizado pelo missólogo e promotor de eventos, Paulinho Munhoz, com apoio da Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura & Turismo e de Comunicação.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Confira os eventos que acontecerão ao longo de todo o mês de abril em Artur Nogueira:

Lançamento do Livro: “ARTUR NOGUEIRA: história, agentes e conquistas de uma tal lagoa seca”

Data e horário: 31 de março, às 19h30

Local: Réplica da Estação

Batalha de Rimas

Data e horário: 01 de abril, a partir das 19h

Local: Réplica da Estação

Miss Universo Artur Nogueira

Data e horário: 01 de abril, às 20h

Local: Ginásio Maurício Sia

Passeio Ciclístico

Data e horário: 09 de abril, às 8h30

Local: saída e chegada na Lagoa dos Pássaros

Esquadrilha da Fumaça

Data e horário: 09 de abril, às 16h

Local: Balneário Municipal

Ato Cívico

Data e horário: 10 de abril, às 8h

Local: Praça do Coreto

Artur Fest (shows variados)

Data e horário: 13 à 16 de abril, às 20h

Local: Lagoa dos Pássaros

Encontro de Motociclistas

Data: 20 à 23 de abril

Local: Balneário Municipal

Campeonato de Skate

Data e horário: 23 de abril, às 8h

Local: Pista de Skate “Hugo Carlstron”

Son’s da Praça (música eletrônica)

Data e horário: 29 de abril, às 16h as 22h

Local: Lagoa dos Pássaros

Campeonato de Pesca

Data e horário: 30 de abril, às 13h

Local: Lagoa dos Pássaros