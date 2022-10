Mitsubishi Cup: Accert Competições irá atrás da liderança na sexta e penúltima etapa

Cristiano Rocha e Anderson Geraldi participam do treino livre nesta sexta-feira, 28, e das três provas previstas para o sábado, 29, no interior paulista

A dupla da equipe de Goiânia (GO) Accert Competições, formada pelo piloto Cristiano Rocha e pelo navegador Anderson Geraldi (substituirá Minae Miyauti que está em recuperação de saúde), estuda estratégias para encarar a 6ª etapa da Mitsubishi Cup que será em São João da Boa Vista (SP). O evento da temporada 2022 do rali de velocidade cross country acontece nos dias 28 e 29 de outubro e estará concentrado no EAPIC – Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista.

Cristiano e Anderson (#20) estão inscritos na Outlander Sport R PRO. “O carro está quase pronto, vamos realizar um teste nesta quarta-feira para seguirmos para a penúltima etapa do Cup”, disse o piloto. “Esta prova será desafiadora, estamos nos preparando para superar todos os obstáculos e iremos atrás da maior pontuação possível. Todos estão unidos e com o mesmo foco que é a liderança na categoria”, afirma o piloto Cristiano, que soma uma vitória e três segundo lugares, e acumulam 428 pontos na tabela classificatória da competição.

6ª ETAPA

No próximo final de semana, as duplas da Mitsubishi Cup que estarão a bordo dos Outlander Sport R e diversas L200 percorrerão três provas em uma pista de mais de 30 quilômetros, desenhada especificamente para carros de rally nos arredores da cidade de São João da Boa Vista (SP). Na sexta-feira (28), das 13h00 até 17h00, acontecerá o treino livre em uma pista de aproximadamente cinco quilômetros, com planilha e marcações no padrão Mitsubishi Cup.

A etapa é a sexta de um total de sete etapas previstas para a edição 2022 e estará concentrada no tradicional Parque de Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista (EAPIC). A previsão para os dias de provas é de temperaturas com mínima de 17ºC e máxima de 26ºC, com sol e muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado podendo chover a qualquer hora.

O percurso da prova deverá permanecer exigente e intensa, com traçados inéditos, com piso de duro, ora com cascalho, e algumas subidas e descidas e trechos sinuosos, com muitas curvas de alta e baixa velocidade.

A temporada terá a final em uma grande festa e retorno no autódromo Velocitta marcada para o dia 26 de novembro.

A Mit Cup é dividida em sete categorias, de acordo com o carro e o nível de experiência dos competidores: Outlander Sport R, Outlander Sport R Pro, L200 Triton ER, L200 Triton ER Pro, L200 Triton Sport R, L200 Triton Sport R Pro e L200 Triton Sport RS. Acesse os resultados ON-LINE através do site: www.rallyvirtual.com.br

A equipe Accert Competições, com sede em Goiânia (GO), recebe o patrocínio da Accert Transportes e Logística, Yokohama, Flach Carregadores, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão, Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink, Audiovolks, Worker, Lamesa, Kisy Perian Moda Fitness, Café Rancheiro e Poynting Antennas e Omnilink.

PROGRAMAÇÃO MITSUBISHI CUP – 6ª ETAPA

Local: EAPIC – São João da Boa Vista/SP

SEXTA-FEIRA (28/10)

07h00 às 12h00 – Abertura do parque apoio – Equipes – EAPIC

08h00 às 18h00 – Secretaria de prova – EAPIC

08h30 às 12h00 – Vistoria técnica – EAPIC

13h00 às 14h30 – Treinos livres – Grupo B – pista

14h30 às 16h00 – Treinos livres – Grupo A – pista

16h00 às 17h00 – Treinos livres – Todos – pista

18h00 às 19h00 – Briefing – EAPIC

19h00 às 21h00 – Confraternização – EAPIC

SÁBADO (29/10)

07h00 às 07h30 – Parque fechado – EAPIC

08h00 – Saída do primeiro carro no parque fechado – EAPIC

08h20 – Largada 1º carro – prova 01 – pista

10h40 – Largada 1º carro – prova 02 – pista

13h00 – Largada 1º carro – prova 03 – pista

13h20 – Abertura do parque fechado – EAPIC

15h00 às 16h00 – Premiação Mitsubishi Cup – EAPIC

17h00 – Encerramento do evento – EAPIC

CALENDÁRIO MITSUBISHI CUP 2022

Etapa 1 – 14/03 – Mogi Guaçu/SP – Velocitta

Etapa 2 – 30/04 – Indaiatuba/SP – Fazenda Pimenta

Etapa 3 – 21/05 – Ribeirão Preto – Talula Clable Park

Etapa 4 – 11/06 – Estiva Gerbi/SP

Etapa 5 – 30/07 – Mogi Guaçu/SP – Velocitta

Etapa 6 – 29/10 – São João da Boa Vista/SP

Etapa 7 – 26/11 – Mogi Guaçu/SP – Velocitta