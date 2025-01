MixDip M&M’S: Méqui apresenta novo formato de sobremesa para conquistar a GenZ

A novidade chega acompanhada do já amado McFlurry M&M’S que retorna ao cardápio da rede

O verão chegou com tudo, e o McDonald’s tem a solução perfeita para refrescar: a nova sobremesa MixDip M&M’S. A novidade inaugura uma plataforma inédita de sobremesas da marca, trazendo uma experiência divertida, personalizável e cheia de sabor para os Méqui Lovers. Além disso, a rede celebra o retorno da icônica parceria com M&M’S e traz de volta o amado McFlurry M&M’S ao seu menu.

O MixDip M&M’S combina alguns dos itens mais adorados pelos fãs das sobremesas do Méqui: bebida láctea sabor baunilha ou chocolate, caldas de chocolate e caramelo, biscoitos crocantes semelhantes à tradicional casquinha, e, claro, os coloridos e irresistíveis M&M’S.

Inspirado em trends da internet e na irreverência que a Geração Z traz para o consumo, o diferencial da nova sobremesa está no formato e embalagem inédita, que convida o cliente a criar a sua própria maneira de aproveitar. Seja mergulhando os biscoitinhos, misturando todos os ingredientes ou experimentando cada item separadamente, o MixDip é uma sobremesa que transforma criatividade em sabor.

E as boas notícias não param por aí: o McFlurry M&M’S, que sempre foi um sucesso em suas passagens pelo menu, também está de volta. Composto por bebida láctea sabor baunilha, M&M’S e a calda escolhida pelo cliente – chocolate, morango ou caramelo –, o McFlurry M&M’S promete conquistar a galera novamente.

“O MixDip M&M’S chega para transformar o jeito de curtir sobremesas no Méqui. Essa nova plataforma é sobre liberdade, inovação e criatividade: mergulhe, misture ou experimente do seu jeito – o importante é se divertir. E ter um parceiro como M&M’S nesse lançamento, faz com que seja o combo perfeito para garantir momentos deliciosos e inesquecíveis para os nossos consumidores neste verão!”, afirma Lariane Duarte, Head de marketing do McDonald’s.

O MixDip M&M’S está disponível a partir de R$16,90 e o McFlurry M&M’S a partir de R$15,90. As novidades já podem ser encontradas nos restaurantes da rede em todo o país, app do Méqui, Peça e Retire e Drive-Thru.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/09/2024). A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: ir.www.arcosdorados.com