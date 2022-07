MOGI ASSUME A LIDERANÇA DA COPA REGIONAL DE VÔLEI

O time adulto masculino da Prefeitura de Mogi Mirim assumiu a liderança da categoria na 30ª edição da Copa Regional de Voleibol. No sábado (9), a equipe comandada por Alex Lucon venceu Hortolândia por 3 sets a 1. A partida foi realizada no Ginásio Wilson Fernandes de Barros, o Tucurão.

No primeiro set, vitória mogimiriana por 25 a 16. No segundo, os visitantes fizeram 25 a 19, mas Mogi retomou a vantagem com um 25 a 17 no terceiro e, no quarto set, fez 25 a 22 para fechar em 3 sets a 1.

Com o resultado a equipe da Secretaria de Esporte foi a 10 pontos e assumiu a ponta da tabela com um ponto a mais que a AABB/Limeira. Santa Bárbara d’Oeste (8 pontos), Time Jundiaí (4), AJR Voleibol/Cebasp (2) e Hortolândia (0) completam a classificação.

O próximo compromisso seria no sábado (16), contra a AABB/Limeira. Porém, devido à agenda de jogos da equipe nos Jogos Regionais, o duelo foi adiado e foi remarcado para o dia 27 de agosto, às 18h, em Mogi Mirim.