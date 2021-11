Mogi Guaçu aplica 4.069 doses durante vacinação realizada no sábado

Até o momento, 236.845 doses foram aplicadas no município desde o início da campanha, no final de janeiro

A Secretaria Municipal de Saúde promoveu no sábado, 6 de novembro, a vacinação da primeira dose de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e 962 imunizantes foram aplicados para este público.

No período da tarde, ocorreu a vacinação de livre demanda para aplicação de primeira, segunda e terceira doses contra a Covid-19, quando 3.107 pessoas foram imunizadas. No total, 4.069 indivíduos foram atendidos no sábado.

A vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos aconteceu na manhã de sábado com agendamento realizado anteriormente. Com o avanço da vacinação deste público, já foram imunizados no munícipio 9.065 indivíduos, sendo 298 adolescentes com comorbidades.

De acordo com a enfermeira da pasta, Luciana Leinatti, a ação de livre demanda superou as expectativas. “A aplicação da vacina contra a Covid-19 sem a necessidade de agendamento foi uma estratégia certeira. A livre demanda demonstrou que pode ser uma ação positiva de estratégia dentro da campanha de imunização do município”, avaliou.

Em Mogi Guaçu, até o momento, 236.845 doses foram aplicadas no município desde o início da campanha, no final de janeiro. São 121.682 imunizados com a primeira dose, 101.423 pessoas com as duas, sendo 3.992 com o imunizante de dose única. Além disso, 9.748 doses adicionais de reforço foram aplicadas.