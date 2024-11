Mogi Guaçu comemora Dia da Consciência Negra com atividades culturais e eleição de belezas negras

Em Mogi Guaçu, diversas apresentações artísticas promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura comemoraram o Dia Consciência Negra, data celebrada no país nesta quarta-feira, 20 de novembro. O evento principal foi a Feira Afro-Cultural e Festival de Hip Hop e Cultura Urbana, que ocorreram no Centro Cultural, no Jardim Camargo.

Entre as comemorações também houve o tradicional Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Negra. Ana Laura Chagas de Oliveira foi eleita a Miss Pérola Negra 2024, enquanto Marco Antônio Macena foi escolhido como Mister Beleza Negra. Além deles também foram eleitas como Princesa do Pérola Negra, Gabriela Francisco Barboza da Silva, e a Simpatia Pérola Negra, Maria Eduarda Rangel dos Santos.

O secretário de Cultura, André Sastri, destacou que o concurso é importante porque ressalta a beleza negra e a cultura afro do Brasil. “Foi um evento belíssimo e muito gratificante de se organizar. Agradeço a todos que apoiaram o evento que enaltece a importância da raça e beleza negra”, comentou Sastri.

A Feira Afro-Cultural e o Festival de Hip Hop e Cultura Urbana contaram com a parceria da Associação Cultural Afro Guaçuana (ACAG) e tiveram atrações artísticas como, por exemplo, de grafite, skate, DJs, batalha de rima, músicas autorais e oficina de pintura e de dança.