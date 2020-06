MOGI GUAÇU CONFIRMA O 12º ÓBITO POR CORONAVÍRUS

O óbito de um homem de 71 anos, que estava internado no Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos”, elevou para 12 o número de mortes por coronavírus em Mogi Guaçu. O paciente já havia sido testado positivo.

Todos os procedimentos necessários para o sepultamento, atendendo a todos os protocolos definidos pelo Ministério da Saúde, foram adotados.

Na cidade ocorreram 13 mortes por coronavírus, mas um paciente era residente em Mogi Mirim. Por isso, este caso foi contabilizado na estatística do município vizinho. Nesta terça-feira, 16, o Município registrou 844 notificações de casos relacionados ao coronavírus, sendo 780 destes se referem a pessoas residentes em Mogi Guaçu.

Dezoito casos positivos foram confirmados nas últimas 24 horas. Seis pacientes estão internados e 12 permanecem em isolamento domiciliar. Mogi Guaçu conta com 294 casos positivos no total, com sete pacientes em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), nove em enfermaria, 233 curados e 32 em domicílio.

Existem outros 44 casos suspeitos da doença, com cinco pacientes em enfermaria e dois em UTI. Quatro óbitos estão sob investigação e 33 constam em isolamento domiciliar. O município tem 506 testes negativos. Sessenta e sete trabalhadores da saúde foram acometidos pela doença. Duzentas e cinco pessoas apresentam síndrome gripal e são monitoradas pela Secretaria de Saúde.