MOGI GUAÇU CONQUISTA 10 PÓDIOS NA 100ª ETAPA DO CIRCUITO SOLIDÁRIO DE XADREZ

A equipe de xadrez da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) conquistou 10 medalhas na 100ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez, sendo quatro de ouro, três de prata e três de bronze. O evento aconteceu no domingo, 24 de março, na Alameda do Supermercado Big Bom, no Parque Cidade Nova. Esta etapa da competição foi homologada pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e pela Federação Internacional de Xadrez (FIX). O evento contou com a participação de 272 enxadristas das cidades de São Paulo e Minas Gerais, além de 51 atletas de Mogi Guaçu.