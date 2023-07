Mogi Guaçu conquista 16 medalhas no 65º Jogos Regionais de 2023

Pela 65ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo, a equipe guaçuana da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou 16 medalhas, sendo cinco de ouro, cinco de prata e seis de bronze. Mogi Guaçu ficou na 10° colocação no ranking geral dos Jogos com 66 pontos somados. A competição foi realizada entre os dias 2 de 12 de julho, nas cidades de Mococa, Campinas e São José do Rio Pardo, e recebeu 45 cidades de todo o Estado.

Das cinco medalhas de ouro, quatro vieram na categoria livre, duas na modalidade de atletismo feminino, uma na bocha por equipes e no taekwondo feminino. O time do xadrez masculino garantiu o ouro na categoria sub21. As medalhas de prata foram conquistadas no tênis de mesa de duplas, duas no atletismo feminino, damas masculino e uma no judô. Já o bronze veio na modalidade de tênis de mesa por equipes, taekwondo feminino e masculino, capoeira peso pesado masculino, ciclismo feminino e no judô.

O técnico desportivo e chefe da delegação guaçuana nos Jogos, Antonio Carlos Barbieri dos Santos, o Kalango, afirmou que a participação da cidade foi positiva. “Nosso desempenho foi muito bom. A nossa equipe é muito jovem, vamos dar ainda mais frutos lá na frente. É um trabalho gradativo, de formiguinha. Depois de uns anos parados por conta da pandemia, temos que caminhar de novo e conquistar o que já tínhamos”, completou.

Vale destacar que nas modalidades de damas, bocha, xadrez, além do atletismo feminino com Samara Oliveira Silva no salto em distância e Beatriz Kimaid Parma nos 100m rasos, Mogi Guaçu obteve vagas nos Jogos Abertos do Interior, que será realizado na cidade de São José do Rio Preto.

Para a disputa dos Jogos Regionais, a delegação guaçuana foi representada por 220 atletas, entre competidores e comissões técnicas. A competição é organizada pela Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo.

Medalhistas

Ouro

Atletismo feminino

Samara Oliveira Silva – Salto em distância

Beatriz Kimaid Parma – 100m rasos

Bocha por equipes

Waldomiro Francisco, Wagner Diniz Jacinto, Valdir Diogo de Campos, Nelson Pinto de Moraes, Luiz Gonzaga Martins, Luis Carlos Francisco, José Raymundo Felisberto, José Rufino, Luiz Francisco Guidini; Técnico: Antônio Eduardo Almeida

Xadrez masculino

Gabriel Duque, Diogo Chagas, Pedro Lins Vaz, Heitor Caetano, Renan Trindade e Kemuel Nunes

Taekwondo feminino

Amanda Souza

Prata

Tênis de mesa duplas

Fernando H. Jesus e Rodrigo C. Alves

Atletismo feminino

Samara Oliveira Silva – Salto triplo feminino e categoria heptatlo (sete provas combinadas)

Damas masculino

Jhonnes Massuia, Robinson Ferreira, Giácomo Setti, José Alexandre, Vinicius Aissa e Júlio Baradel

Judô

Yasmin Jubilato Oliveira (peso leve)

Bronze

Tênis de mesa por equipes

Max Santos, Fernando. Henrique Jesus, Rodrigo C. Alves, Carlos Ed. Cati, Gustavo Santos e Marcos Antônio Lima

Capoeira masculino

Guilherme Alberto Damiani (peso pesado)

Ciclismo feminino

Valdineia da Silva Brandino dos Santos e Livia Eduarda Ribeiro Martins

Judô

Mathias Fernando A. Correia (peso ligeiro)

Taekwondo feminino e masculino

Jessica Lima / Vitor Silva de Oliveira