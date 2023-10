Mogi Guaçu conquista nova ambulância para o SAMU da Baixa Mogiana

Mogi Guaçu está entre os 16 municípios do Estado de São Paulo que receberam novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para fortalecer a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar o atendimento de urgência e emergência à população. Ao todo, foram entregues 11 novas unidades de suporte básico (USB) e outras nove para renovação da frota.

O secretário municipal de Saúde, Luciano Firmino Vieira, e o coordenador Geral do SAMU da Baixa Mogiana, Luis Henrique Machado, participaram do evento promovido nesta quarta-feira, dia 18 de outubro, em São Paulo. A entrega foi feita pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, que informou que o investimento foi de R$ 6 milhões nos 20 veículos já equipados para funcionamento imediato.

Mogi Guaçu foi contemplada com um veículo de suporte básico (USB) e que já passa a atender os pacientes do município, segundo o secretário municipal de Saúde. “A chegada dessa ambulância representa não apenas um veículo de última geração, mas também um compromisso sólido com a saúde e segurança da população de Mogi Guaçu. Com equipamentos de ponta e uma equipe treinada para lidar com emergências, o SAMU ganha um importante reforço que beneficiará a comunidade em momentos críticos”, destacou.

O Estado de São Paulo já conta com 672 ambulâncias. O Ministério da Saúde repassa mensalmente R$19 milhões para manutenção dos serviços do SAMU. A nível nacional, a frota soma 3.672 ambulâncias, com repasse de R$ 104 milhões mensais.