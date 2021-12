Mogi Guaçu conquista quatro pódios em última etapa de ciclismo paulista

O evento marcou a última prova da competição em 2021, no qual Mogi Guaçu encerrou sua participação com quatro pódios

A equipe de ciclismo da Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) participou no domingo, 28 de novembro, da 3ª etapa da Média Paulista de Ciclismo. O evento, ocorrido em Barra Bonita, marcou a última prova da competição em 2021, no qual Mogi Guaçu encerrou sua participação com quatro pódios.

Contando com sete ciclistas, a equipe conquistou uma dobradinha no pódio pela categoria infanto-juvenil masculina, com as medalhas de ouro e prata de Fabio Rodrigues Braga Junior e Joaquim Carlos Braga, respectivamente.

Também subiu ao lugar mais alto do pódio como campeão na categoria kids, o ciclista Alan Martini Marciêl Vieira. Entre as mulheres, destaque para Valdinéia da Silva Brandino dos Santos, vice-campeã da categoria master open.

Na categoria Master B2, Alexandre Honório de Faria terminou na 8° colocação, assim como Adilson Vieira na categoria MTB Elite. O outro ciclista de Mogi Guaçu, Fabio Rodrigues Braga, não conseguiu completar a prova.