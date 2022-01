Mogi Guaçu formaliza doação de área para construção de nova escola

A Prefeitura encaminhou e a Câmara aprovou nesta terça-feira, dia 11 de janeiro, projeto de lei que autoriza a liberação de área urbana para doação ao Estado de São Paulo. O objetivo da medida é viabilizar a construção de uma nova unidade escolar.

Com os trâmites cumpridos pelo município, o Governo Paulista poderá iniciar o processo licitatório que definirá a empresa responsável pela obra da escola estadual no Parque Residencial Nova Canaã, atendendo a um pedido do prefeito Rodrigo Falsetti. O investimento previsto é de pouco mais de R$ 10 milhões. A nova escola será erguida em 10.564 metros quadrados de área e atenderá estudantes do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, e do ensino médio.

A unidade terá gestão do Estado e atenderá também os bairros Jardim Sakaida, Jardim Leonor Franco e Jardim Paineira, além dos Residenciais Canaã I e II. A expectativa da Diretoria Regional de Ensino é de que a nova escola receba cerca de mil alunos com período integral de ensino. “Mais uma conquista nossa junto ao Governo do Estado. Resultado de um trabalho intenso que estamos fazendo desde o início da nossa gestão, que é conquistar melhorias para Mogi Guaçu através do bom relacionamento em São Paulo e em Brasília”, ressaltou o prefeito.