MOGI GUAÇU : HOMEM PRESO PELA PM ACUSADO DE AMEAÇAR MÃE E ESPOSA COM FACA É LIBERADO

Reportagem: Susi Baião

Um homem foi preso pela Polícia Militar no início da tarde deste sábado (18), após ameaçar a companheira e a própria mãe com uma faca de cozinha, na residência do casal, no Jardim Chaparral em Mogi Guaçu .

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, na Rua Benedito Montagnoli. Quando achegaram no local encontraram o suspeito .Durante a revista pessoal nada foi encontrado, porém no veículo utilizado por ele, em baixo do banco do motorista, encontraram uma faca.

A esposa apareceu no local e relatou para os agentes que ele chegou na residência descontrolado e que a todo momento dizia que iria matá-la. Disse ainda que a mãe dele chegou e tentou controlar a situação, mas que foi agredida pelo filho com um empurrão. O pai ao presenciar a cena, lutou com o filho e conseguiu desarmá-lo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, sendo conduzido e apresentado na delegacia de polícia para as providências cabíveis. Ele foi ouvido e liberado pelo delegado.