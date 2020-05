MOGI GUAÇU NOTIFICA 21 CASOS POSITIVOS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Mogi Guaçu chegou a 137 casos positivos de Covid-19, com os 21 testes positivos informados nas últimas 24 horas pela Secretaria de Saúde. A situação ficou extremamente crítica, porque na semana anterior foram 24 casos confirmados e na semana atual, ainda incompleta, foram 47 casos registrados até o momento.

No total o município conta com 451 casos relacionados à Covid-19, com 405 notificações de Mogi Guaçu e 46 de outras localidades. Entre os 137 casos positivos, existem 10 internados em enfermaria, um em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 29 em isolamento domiciliar e 93 pacientes curados.