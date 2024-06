Mogi Guaçu passa a contar com CRAS Volante para atendimento da população

A partir do dia 1º de julho, a Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, passa a contar com o CRAS Volante, que tem por objetivo levar o atendimento da Proteção Social Básica à população que reside em regiões de difícil acesso, como a área rural do município. O início do serviço foi oficializado na tarde desta quarta-feira, dia 26 de junho, pelo prefeito Rodrigo Falsetti, pelo vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel e pelo secretário de Assistência, Cássio Luciano dos Santos.

O evento foi realizado no CRAS Norte, no Jardim Ypê I, e contou com a participação dos vereadores Natalino, Lili Chiarelli e Adriano Batatinha, além dos servidores da Assistência Social e famílias atendidas pelo equipamento da Assistência Social. Os usuários do CRAS Norte realizaram a apresentação de uma quadrilha. A Secretaria conquistou um veículo (Van) junto ao Governo do Estado e optou pela implantação do novo programa: CRAS Volante. A equipe será composta por motorista, uma assistente social e uma psicóloga.

“Estamos entregando para a população uma demanda antiga do Conselho da Assistência e foi pauta das Conferências realizadas. Além disso, atendemos mais um item importante do plano de governo do prefeito Rodrigo Falsetti. Vamos levar os serviços da Assistência Social até os bairros mais distantes chegando em todas as pontas da cidade”, comentou o secretário de Assistência Social ao informar que o veículo também será utilizado no transporte das pessoas com dificuldade de locomoção, para que elas tenham acesso aos serviços oferecidos pela Assistência.

Atualmente, a Prefeitura de Mogi Guaçu conta com três CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social: o CRAS Norte, o CRAS Leste e o CRAS Sul. Juntos eles realizam mais de 1.500 atendimentos por mês. O CRAS é uma unidade responsável pela oferta de serviços de proteção básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social. É, portanto, a principal porta de entrada para os serviços do SUAS, possibilitando acesso a um grande número de famílias à rede de proteção social e de assistência social.

“Cada semente plantada e colhida é uma alegria! Cada avanço é importante e temos avançado em todas as áreas. Trabalhamos todos os dias para todos sem distinção, mas sempre com um olhar mais atento e carinhoso para as que mais precisam e o CRAS Volante era um compromisso nosso de campanha que se tornou realidade. Teremos uma equipe especialidade que irá visitar essas famílias que moram mais distantes e vamos conseguir atender mais pessoas por meio desse serviço”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A psicóloga Juliana Perina Alves, integrante da equipe do CRAS Volante, disse que o serviço vai atender especialmente os moradores da Zona Rural, Chácaras Alvorada e Distrito de Martinho Prado Júnior. “O CRAS Volante tem como objetivo levar os serviços da Assistência para a população que não tem acesso e esse é um trabalho que nos motiva e um desejo nosso em poder levar e oferecer nossos serviços para quem precisa”, resumiu.