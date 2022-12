Mogi Guaçu passa a contar com Plano Diretor de Tecnologia da Informação

Com o objetivo de melhorar a administração pública e a qualidade na prestação de serviços para a população, Mogi Guaçu passa a contar com o PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação). O plano é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de TI (Tecnologia da Informação) que visa atender às necessidades tecnológicas e de informações a partir de conceitos de metas e ações.

O secretário de Tecnologia da Informação, Josimar Cerqueira, explicou que o PDTI é uma ferramenta de apoio para a tomada de decisões para uma gestão pública. “O PDTI possibilita justificar os recursos aplicados, minimizar o desperdício, garantir o controle e investir recursos naquilo que for considerado mais relevante. Desta forma, é possível aumentar a eficiência das metas a serem alcançadas melhorando, assim, a qualidade do gasto público e o serviço prestado ao cidadão e à sociedade como um todo”, disse.

Segundo ele, além de ser uma exigência dos órgãos fiscalizadores como, por exemplo, o Tribunal de Contas, o plano serve especialmente para a formação de um roteiro de como a Prefeitura de Mogi Guaçu irá atender as necessidades constantes e crescentes relacionadas ao tema para os próximos anos. “Por isso, um estudo foi realizado junto às Secretarias Municipais e, por meio dele, ficou destacado as principais questões relacionadas com tecnologia que precisavam ser alinhadas com o Plano de Governo do Prefeito Rodrigo Falsetti”, comentou.

Dentro das ações previstas pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação de Mogi Guaçu estão os seguintes projetos: Muralha Digital – monitoramento por câmeras com inteligência em toda a cidade –, que já está em execução; implementação de iniciativas para transformar Mogi Guaçu em Cidade Inteligente; aumento da eficiência municipal com serviços online à população; otimização dos processos administrativos para o formato digital; e instalação de internet pública em alguns pontos da cidade.

“Com o foco em tornar-se uma cidade cada vez mais inteligente e conectada, Mogi Guaçu inicia os primeiros passos sobre as estratégias de Tecnologia da Informação que serão colocadas em prática nos próximos anos e o PDTI será o responsável por dar esse norte. A ideia é ter um governo cada vez mais eficiente, conectado e com tecnologia para facilitar o atendimento aos munícipes”, finalizou.