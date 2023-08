Mogi Guaçu promove a V Conferência Municipal de Cultura no mês de setembro

Será realizado em setembro a V Conferência Municipal de Cultura com o objetivo de estabelecer a agenda das ações culturais em Mogi Guaçu, possibilitar a implantação de políticas públicas na Cultura, além de incentivar e democratizar a participação do público no setor. O encontro, que recebe o tema Democracia e Direito à Cultura, acontecerá no dia 12 de setembro, das 8h às 17h, na sala de vídeo do Centro Cultural, no Jardim Camargo, e é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais.

A Conferência será dividida em quatro momentos: abertura e aprovação do regimento interno, aprofundamento dos seis eixos pré-estabelecidos pelo Ministério da Cultura para discussão, formação de grupos de trabalho para debater sobre os respectivos eixos e estabelecer propostas para o município, Estado e União e, por último, plenária que vai definir as propostas e projetos que foram discutidos e eleger os delegados que levarão tais propostas para uma próxima Conferência Estadual.

Os seis eixos estabelecidos são: Institucionalização, marcos legais e Sistema

Nacional de Cultura; Democratização do acesso à Cultura e participação social; Identidade, patrimônio e memória; Diversidade Cultural e transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na política cultural; Economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade; e Direito às artes e às linguagens digitais.

A participação na Conferência Municipal de Cultura é aberta ao público maior de 16 anos. Para participar, basta fazer a inscrição, que ficará disponível até às 16h do dia 11 de setembro, via formulário online, disponível no link: https://bit.ly/Conferência_Cultura_2023. Os participantes serão divididos em três categorias: delegados com direito a voz e voto, convidados com direito a voz e observadores sem direito a voz e voto.

“A realização da Conferência é uma exigência do Sistema Nacional de Cultura e Mogi Guaçu segue este sistema e todas as suas ações. A importância da realização é a gente poder propor a discussão dentro desses eixos e o alinhamento de algumas demandas. A Conferência também dá a possibilidade de a Secretaria de Cultura e o Conselho apresentarem um balanço desde a aprovação do Plano Municipal de Cultura até o dia da realização do encontro, explicou o secretário-adjunto da pasta, Domênico Honório.

Ele aproveitou para pedir a colaboração de todos os públicos neste encontro para o debate de ideias. “Diante da discussão destes eixos, podemos traçar metas e objetivos para melhoria da atuação tanto da Cultura quanto do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Por isso, a importância da participação de todos os setores artísticos da sociedade”, completou.

Programação

8h – Credenciamento

8h30 – Abertura e aprovação do Regimento Interno da V Conferência Municipal de Cultura

9h – Palestra/Painéis sobre o Tema e os 6 eixos

10h – Divisão dos eixos temáticos

11h – Almoço

13h às 15h – Grupos de trabalho por eixos temáticos

15h – Abertura fala dos representantes de cada eixo temático

16h – Eleição dos Delegados Estaduais, Plenária Final e Deliberações

16h30 – Encerramento