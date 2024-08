Mogi Guaçu prossegue com vacinação contra a dengue para adolescentes até 14 anos nas 21 Unidades Básicas Saúde

A campanha de vacinação contra a dengue para a faixa etária entre 10 e 14 anos de idade, continua disponível para este público nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu. Sem a necessidade de agendamento, o horário de imunização das crianças e adolescentes prossegue em 10 postinhos em período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h. E nas outras 11 unidades o horário é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30.

Para receber a dose, os pais devem comparecer ao posto de saúde mais próximo de sua casa e apresentar um documento com foto e caderneta de vacinação dos filhos, além do Cartão SUS. Em Mogi Guaçu, a campanha começou no dia 24 de junho e, inicialmente, estava disponível somente para crianças com idade entre 10 e 11 anos e, até o momento, apenas 36 doses foram aplicadas dentro desse grupo.

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu esclarece para a população que a imunização contra a dengue no município segue as determinações do Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, que define o público-alvo a ser vacinado. A meta é imunizar 90% das crianças e adolescentes da cidade.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Além da documentação obrigatória, é preciso que a criança não tenha contraído o vírus da dengue nos últimos seis meses para receber a imunização.

“A vacina é extremamente segura e confere proteção à doença, reduzindo hospitalizações, casos graves e óbitos, assim, pedimos que todos os pais se esforcem para vacinar os filhos. É preciso que todos se conscientizem da importância dessa imunização, porque somente desta forma iremos alcançar o nosso público-alvo, a fim de proteger o maior número de indivíduos possível”, disse a enfermeira da Vigilância em Saúde, Ana Paula Cunha.

Números

Apesar da campanha de vacinação contra a dengue para as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade ter começado na cidade em junho, até o momento, somente 189 indivíduos de um grupo composto por 9.227 pessoas compareceram para tomar a 1ª dose, totalizando um percentual de apenas 2,05% deste público-alvo.

E deste número de 189 indivíduos que já receberam a 1ª dose, somente oito deles voltaram para receber a 2ª dose depois dos três meses de intervalo da primeira aplicação, ou seja, 4,23%.

Segundo nota técnica emitida pela Secretaria de Saúde Estadual, não é indicada a vacinação contra a dengue junto a outros imunizantes, devendo-se aguardar um intervalo de 30 dias para aplicação de outras vacinas. Já no caso de a criança ter contraído dengue deve esperar um intervalo de seis meses para receber o imunizante.

Campanha de vacinação contra a dengue em crianças e adolescentes

Horário integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h

– UBS Guaçu Mirim

– UBS Zona Sul

– UBS Centro de Saúde

– UBS Centro Oeste

– UBS Zona Norte

– UBS Zaniboni I

– USF Zaniboni II

– USF Santa Cecília

– USF Ypê Pinheiro

– UBS Martinho Prado Júnior

E nos demais o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30 nos seguintes postinhos

– USF Hermínio Bueno

– USF Eucaliptos

– USF Rosa Cruz

– UBS Ypê II

– USF Alto dos Ypês

– USF Guaçuano

– USF Fantinato

– USF Santa Terezinha

– USF Chaparral

– USF Suécia

-USF Chácaras Alvorada