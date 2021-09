Mogi Guaçu realiza neste sábado novo agendamento de vacina para pessoas com 12 a 17 anos

Serão disponibilizadas 960 doses de imunizantes

A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado, dia 11 de setembro, novo agendamento de vacinação contra a Covid-19 para moradores com 12, 13, 14, 15, 16 e 17 anos de idade. O atendimento acontece a partir das 8 horas somente pelo site https://vacina.mogiguacu.sp.gov.br. Serão disponibilizadas, nesta grande, 960 doses de imunizantes.

De acordo com relatório fechado no fim da tarde de ontem, 9 de setembro, mais de 168 mil vacinas contra o novo coronavírus já foram aplicadas em Mogi Guaçu desde o início da campanha de imunização, no final de janeiro desse ano. São 110.220 vacinados com a primeira dose, 53.924 pessoas com as duas e 3.964 com o imunizante de dose única.

“A Saúde fez um trabalho muito sólido durante esses primeiros 8 meses de gestão”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Gildo Martinho de Araújo. “Superamos a marca de 70% da população contemplada com pelo menos uma dose e estamos avançando bastante na aplicação do complemento, com ciclo completo de imunização que já supera 50 mil guaçuanos”.

De acordo com Gildo, novas agendas para outras faixas de idade serão abertas tão logo o município receba novos lotes da vacina.