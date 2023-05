Mogi Guaçu recebe Circuito Cultural no domingo, dia 28 de maio

No próximo domingo, dia 28 de maio, Mogi Guaçu vai receber o Circuito Cultural com inúmeras atrações artísticas e culturais. O evento acontecerá no período das 9h às 18h30, na Praça Francisco Marchese, o Campo do TG, no Jardim Igaçaba. A ação é gratuita e tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Durante o domingo, o público poderá conferir oficinas culturais, artísticas e circenses, esculturas de bexigas, apresentações musicais, dança e teatro, brinquedos infláveis e desenhos para colorir. Também haverá distribuição de algodão doce e pipoca. Uma praça de alimentação com food trucks estará à disposição da população.

O Circuito é realizado pela empresa Perfectto Projetos por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, com patrocínio da Mahle. Pensando na acessibilidade, haverá a presença de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Programação

Palco

9h às 18h

Cinema – curtas metragens (nos intervalos das programações)

9h às 9h30

Atividades corporais (saúde e bem-estar)

9h30 às 10h10

Estudio de Dança Impacto (dança)

10h10 às 11h

Studio de Artes e Dança Wm’s (dança)

11h às 11h40

Karem Lima Escola de Dança (dança)

11h40 às 12h30

Dengue o Fim da Picada – Lumax Produções (teatro)

12h30 às 12h40

Grupo de Dança Por Do Sol (dança)

12h40 às 12h50

Paty Verdolini e Stéfany Verdolini (dança)

12h50 às 13h

Coletivo Soma (dança)

13h às 13h10

Centro de Jazz Mangata (dança)

13h10 às 14h

A História da Caixa – Cia São Genésio (teatro)

14h às 15h30

Orquestra de Violeiros Terra da Uva (música)

15h30 às 16h

Studio W de Dança (dança)

16h às 16h35

Sol Escola de Dança (dança)

16h35 às 17h05

Lyarah Live (música)

17h05 às 17h25

Dança do Dragão – Academia Shaolin Valinhos (folclore)

17h25 às 17h45

Grupo Keindaiko -Taiko (folclore)

17h45 às 18h30

Quarteto Qdeujazz (show musical)

Arena

10h às 18h

Oficinas Culturais (pintura facial, esculturas de balões, desenhos para colorir e pintar)

10h às 18h

Brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce gratuitos

10h30 às 12h30 e das 15h às 17h

Oficinas Circenses Trupe Pling (malabares com bolinhas, claves e equilíbrio de pratos, flags, acrobacias de solo e equilíbrio de portagem

10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40

Atividades Circenses (Com Pimmi na perna de pau e o palhaço Não Sei)

10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40

Cia de Bonecos Marupá Encantado (intervenção com bonecos animados)

10h30 às 11h10, 13h às 13h40, 14h40 às 15h20, 16h às 16h40

Cia Mamulengos com os Sombras (atividades circenses)

11h às 11h30

Grupo de Capoeira Ocultos – Mestre Rafael Cabeça (folclore)

13h às 17h

Foto Spinner 360°

14h40 às 15h05

Ciranda de Roda com o Grupo Cena 4 (folclore)