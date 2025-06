Mogi Guaçu recebe tanque de 400 litros para reforçar combate a incêndios

A Defesa Civil de Mogi Guaçu recebeu um tanque de 400 litros para o combate a incêndios, que será utilizado em uma caminhonete com o intuito de reforçar as ações de prevenção e queimadas na região. O equipamento faz parte de um kit que foi distribuído pelo Governo de São Paulo, em parceria com a Defesa Civil Estadual, para as Defesas Civis Municipais do Estado e que integra as ações da Operação Estiagem até o dia 30 de setembro.

O secretário de Segurança, Élzio Romualdo, comentou que o kit integra a política estadual de fortalecimento das Defesas Civis Municipais. “A Prefeitura de Mogi Guaçu recebeu o tanque de 400 litros para equipar viaturas no combate a incêndios durante o período da Operação Estiagem, sendo ele um esforço conjunto voltado à prevenção e ao enfrentamento de incêndios em áreas urbanas, rurais e de vegetação, época em que os baixos índices de umidade aumentam significativamente os riscos”, falou.

O equipamento é composto por tanque em polietileno de alta resistência com design funcional e visor de nível de água, bomba com redutor, carretilha com 33 metros de mangueira e pistola de descarga em aço inox para jato pleno ou spray. Além disso, conta ainda com filtro embutido, hidrojato de sete metros, suporte metálico e cinta de fixação para adaptação em viaturas tipo pick-up, o que permitirá uma atuação eficiente mesmo em terrenos de difícil acesso.

De acordo com Élzio, a aquisição do equipamento significa um importante avanço para o município, proporcionando mais estrutura, agilidade e segurança às equipes de atendimento. “O reforço estrutural oferecido pelo Estado chega em um momento estratégico. Estamos cada vez mais preparados para agir com rapidez, protegendo vidas e o meio ambiente. Esse investimento fortalece diretamente o trabalho da Defesa Civil de Mogi Guaçu”, disse.

Em Mogi Guaçu, a Defesa Civil atua de forma integrada com o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), o Corpo de Bombeiros e demais Secretarias Municipais, que buscam realizar ações coordenadas de prevenção, monitoramento e combate a incêndios durante o período crítico.