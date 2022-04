Mogi Guaçu registra 30 dias sem ocupação de leitos de UTI Covid-19

Mogi Guaçu está há 30 dias sem pacientes internados em leitos de UTI Covid-19. O último caso registrado de internação contra a doença no setor é do dia 26 de março. O paciente se encontrava internado no Hospital São Francisco. Os números foram divulgados pela Vigilância Epidemiológica (VE) nesta segunda-feira, 25 de abril. O boletim chegou a marcar 65 vagas ocupadas em 22 de junho de 2021, no pior momento da doença desde o início da pandemia.

Segundo dados do órgão, a cidade também registra 23 dias consecutivos sem pacientes internados em leitos de enfermaria tanto na rede pública quanto na rede privada, desde o dia 2 de abril. Neste caso o paciente estava internado na ala de enfermaria do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

Nesta segunda-feira, 25 de abril, boletim Covid-19 divulgado pela Vigilância Epidemiológica apontou 27 novos casos da doença confirmados nas últimas 120 horas. No período de cinco dias, são 34.775 casos no total, sendo 34.485 guaçuanos e 19 casos suspeitos aguardam confirmação.

A cidade já havia zerado a ocupação de leitos de UTI Covid-19 entre 26 de dezembro de 2021 e 9 de janeiro de 2022. Na ocasião, os hospitais do município ficaram 15 dias sem internações de pacientes com coronavírus em suas Unidades de Terapia Intensiva. Depois disso, houve novamente um aumento no número de casos da doença e também no de internações em leitos de UTI Covid-19.

A partir do período de 19 de janeiro a 26 de março, foram 67 dias com os leitos UTI Covid-19 ocupados, tendo o pico de internações no dia 8 de fevereiro com 13 leitos preenchidos. No mesmo dia, o boletim registrou 250 novos casos da doença, 1.725 casos suspeitos e 24 pacientes internados no total.