Mogi Guaçu registra mais 259 novos casos de Covid-19

Boletim divulgado na tarde desta sexta-feira (11) indica que 259 novos casos positivos de Covid-19 foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde nas últimas 24 horas. Com isso, são 28.231

casos no total registrados desde o início da pandemia, Há ainda 1.603 casos suspeitos aguardando

resultado de exames.

A cidade conta com 23 pacientes internados, sendo 11 deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – 9 no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e 2 no Hospital São Francisco. A Prefeitura reforça a necessidade do uso de máscara, álcool em gel e do distanciamento social.