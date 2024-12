Mogi Guaçu sedia 48ª Copa de Futebol de Base Futuros Craques

A partir desta quinta-feira, 19 de dezembro, Mogi Guaçu sedia 48ª Copa de Futebol de Base Futuros Craques (FC). A competição será disputada até o próximo domingo, 22 de dezembro, e reunirá 1.240 atletas com idade entre 10 e 16 anos. O evento é organizado por Fabricio Constantini Eventos Esportivos e tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Ao todo, 62 equipes participam da competição divididas em grupos nas categorias sub 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. A classificação será por pontos. Após esta fase, os melhores de cada chave se enfrentam pela Série Ouro, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam as séries Prata e Bronze, respectivamente.

A primeira rodada do evento aconteceu nesta quinta-feira, 19, a partir das 8h, com jogos sendo disputados em cinco Centros Esportivos de Mogi Guaçu: Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova; Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, o Camacho, no Imóvel Pedregulhal; Antônio Campano, o Campano, no Jardim Bela Vista; Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Jardim Ypê II; e Vereador José Américo Caveanha, o Cerep, no Parque Itacolomy.

“O objetivo da Copa Futuros Craques é descobrir novos talentos, incentivar a prática desportiva, oferecer aos jovens atletas a experiência competitiva e, ainda, fomentar comércio local”, comentou o secretário de Esporte e Lazer, Paulo Cesar Moreira, o Paulinho.

Mogi Guaçu será representado por 120 jogadores de sete equipes: BTS (sub- 11/12 e 13); Clube Atlético Guaçuano (sub-11/12/13/14/15 e 16); Elite Soccer Academy (sub-11); Ipiranga E.C. (sub-15); Projeto Fênix (sub-11 3 12); Meninos do Horizonte (sub-14 e 15); e Prefeitura de Mogi Guaçu/SEL (sub13/14 e 16).

Entre cidades participantes estão as paulistas Franco da Rocha, Sumaré, Americana, Piracicaba, Mogi Mirim, Santos, Caieiras, Conchal, Praia Grande, Atibaia, Limeira e Campinas, além de Mogi Guaçu e Poços de Caldas (MG). A competição terá também a participação especial do S.C. Corinthians na categoria sub-12.

Os competidores de outras cidades ficarão alojados nas dependências da Fundação Educacional Guaçuana (FEG), no Imóvel Pedrgulhal; e nas Escolas Estaduais Luiz Martini, no Imóvel Pedregulhal; Francisco Antonio Gonçalves (FAG), na Vila São Carlos; Professora Anália de Almeida Bueno, no Parque Cidade Nova; e Professora Zenaide Franco de Faria Mello, na Vila Leila.