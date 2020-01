Mogi Guaçu sedia encontro regional do Programa Município Verde e Azul

Acontece nesta quinta-feira, dia 23, encontro regional do PMVA (Programa Munícipio Verde e Azul) da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo. O evento será realizado até as 17h, na Faculdade Municipal “Professor Franco Montoro”.

O encontro conta a presença de técnicos de várias cidades da região. Da SAAMA (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente) participam o secretário Pedro Mendes, o engenheiro agrônomo Alexandro Batista Ricci, a bióloga Paula Aparecida Bonatti Ramos e a estagiária Mariana Alves.

Voltado para políticas ambientais sustentáveis, o PMVA busca estimular a priorização e a valorização do meio ambiente nas políticas públicas desenvolvidas na cidade. Para poder participar, o município deve preencher formulários constando suas ações ambientais que valem como pontuação.

O ranking vai de 0 a 100 pontos e ganham o selo para o ano de 2020 aqueles que passarem dos 40 pontos em abril e este, além de valorizar o município, agrega valor nas empresas que tem sede em Mogi Guaçu, portanto, é importante que estas se engajem nas ações ambientais que devem ser desenvolvidas para o programa.