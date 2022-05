Mogi Guaçu sediará Jogos Escolares do Estado de São Paulo

Mogi Guaçu sediará entre 9 de maio e 20 de junho a 1ª fase dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp). Neste período, as disputas serão nas categorias mirim (13 e 14 anos) e infantil (15, 16 e 17 anos). Os jogos escolares são uma realização da Secretaria de Estado da Educação, de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A competição tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) de Mogi Guaçu.

O objetivo dos Jeesp é incentivar a prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os alunos das unidades escolares de ensino fundamental e médio das redes pública estadual, municipal e particular e favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para integrar a delegação do Estado de São Paulo em futuras competições nacionais.

Os jogos escolares estaduais são divididos em três etapas: regional, inter-regional e estadual (final). Nessa 1ª fase, participam 3.363 alunos e 227 equipes de 27 escolas estaduais das cidades que integram a Diretoria de Ensino (DE) de Mogi Mirim, sendo elas, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Pedreira, Amparo, Conchal e Santo Antônio de Posse.

Entre as unidades estaduais que representarão Mogi Guaçu estão Almerinda Rodrigues, Padre Armani, Benedita Nair Xavier Vedovello, Francisco Antônio Gonçalves, João Pessoa Maschietto, Luiz Martini, Roberto Antonialli e Terezinha Apparecida Villani de Camargo

As competições acontecerão no ginásio municipal Carlos Nelson Bueno (Furno), no Parque Cidade Nova, e nos centros esportivos Juscelino Kubitschek (Ceresc), na Vila São Carlos, Alcides Macena Maria (Pelezão), no Jardim Ypê II. As modalidades em disputa são basquetebol, voleibol, handebol, futsal, tênis de mesa, xadrez, damas e atletismo.