Mogi Guaçu supera 275 mil doses aplicadas contra a Covid-19 e sábado terá imunização

A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue em ritmo acelerado em Mogi Guaçu e bons números são atingidos. O município atingiu a marca de 275.977 mil doses aplicadas desde o início da campanha.

São 123.622 pessoas contempladas com pelo menos uma dose e outras 116.645 com a segunda dose de imunização. 31.695 pessoas já tomaram a dose de reforço ou terceira dose, enquanto que 4.015 cidadãos foram imunizados com a dose única.

Nesta semana, a campanha de imunização prossegue no município com a vacinação de livre demanda em 13 unidades de saúde: UBS Zaniboni I, UBS Zaniboni II, Centro de Saúde, Guaçu Mirim, Rosa Cruz, Santa Cecília, Hermínio Bueno, Fantinato, Chácaras Alvorada, Alto dos Ypês, Eucaliptos, Ypê Pinheiro e Zona Sul. O atendimento é sempre no período da manhã, no horário das 8h às 11h.

Estão sendo disponibilizados imunizantes para atender 1ª, 2ª e 3ª doses. A 1ª dose é destinada as pessoas com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a aplicação da dose de reforço ou 3ª dose, estará disponível para as pessoas que tomaram a segunda dose há mais de quatro meses.

“Além de continuarmos com a vacinação de livre, realizaremos também mais uma ação do Dia V de imunização, o Sábado sem Covid, porque temos tido uma boa receptividade da população”, explicou a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Luciana Leinatti.

O Sábado sem Covid será realizado no próximo dia 15, no período das 8h30 às 15h30, em 14 unidades de saúde: Rosa Cruz, Eucaliptos, Ypê Pinheiro, Guaçu Mirim, Santa Cecília, Zaniboni I, Zaniboni II, Alto dos Ypês, Hermínio Bueno, Guaçuano, Fantinato, Zona Norte, Chácaras Alvorada, Martinho Prado. Também serão disponibilizados imunizantes para atender 1ª, 2ª e 3ª doses.

Luciana Leinatti ressaltou a importância de as pessoas completarem o esquema vacinal. “As vacinas contra a Covid-19 são muito efetivas e são uma ferramenta fundamental para controlar a pandemia”, destacou.