Mogi Guaçu ultrapassa 271 mil doses aplicadas contra a Covid-19

Mogi Guaçu atingiu a marca de 271.185 doses aplicadas contra a Covid-19, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, na segunda-feira, 3 de janeiro. Deste total, são 123.567 pessoas com uma dose do imunizante e 115.599 com duas doses. Já a imunização completa, com a dose de reforço ou 3ª dose são 28.015 munícipes. Além disso, 4.004 doses únicas foram aplicadas.

“Nós temos avançado com a campanha de imunização contra a Covid-19 e queremos, o mais rápido possível, atingir o maior número de pessoas e, por isso, continuamos realizando a vacinação de livre demanda nesta semana”, comentou a enfermeira da pasta, Luciana Leinatti.

A vacinação de livre demanda está sendo realizada sempre no horário das 8h às 11h em 11 unidades de saúde: Guaçu Mirim, Rosa Cruz, Centro de Saúde, Hermínio Bueno, Zaniboni I, Ypê Pinheiro, Alto dos Ypês, Santa Terezinha, Santa Cecília, Suécia e Guaçuano.

O atendimento é feito sem a necessidade de agendamento e estão sendo aplicadas a 1ª dose destinada a qualquer pessoa com mais de 12 anos e a 2ª dose para quem está com o complemento em atraso. Já a dose de reforço ou 3ª dose é para quem recebeu a 2ª dose há mais de quatro meses. É importante destacar que as pessoas levem o comprovante de vacinação, caso já tenha tomado alguma dose e o comprovante de endereço.

“A vacinação sem agendamento está sendo uma ação positiva dentro da campanha de imunização do município no combate contra a Covid-19. Assim, é uma opção a mais para as pessoas completarem o esquema vacinal, tão importante no combate de proteção contra o coronavírus”, ressaltou ela.