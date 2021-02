Mogi Guaçu vacina saúde no sábado e avança para idosos com mais 90 a partir de segunda

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu realizou neste sábado, dia 6 de fevereiro, a imunização de trabalhadores da saúde que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. O atendimento foi realizado a partir das 8 horas da manhã nas unidades básicas de saúde dos bairros Guaçu-Mirim, Hermínio Bueno, Ypê II e Fantinato.

foram atendidos, entre outros profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, laboratoristas, dentistas e técnicos na área de saúde bucal, farmacêuticos e balconistas de farmácia, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos.

“A vacinação em nossa cidade, iniciada há três semanas, tem avançado de forma gradual e com absoluto respeito ao Plano Nacional de Imunização. A linha de frente da saúde, idosos residentes em instituições de longa permanência e profissionais que atuam nestas casas já foram imunizados”, explicou o secretário da pasta, Dr. Guilherme Barbosa. “A vacina agora será destinada aos demais trabalhadores da saúde e, em seguida, à população idosa com mais de 90 anos”.

É obrigatória a apresentação de CPF, comprovante de vínculo profissional e comprovante de endereço de residência atualizado – além do preenchimento de ficha de cadastro manual impressa, disponível em www.mogiguacu.sp.gov.br/cadastrovacina, e do pré-cadastro no site http://vacinaja.sp.gov.br. Recomenda-se que cada um leve sua própria caneta.

Vacinação de idosos com mais de 90 começou na segunda-feira

Idosos com mais de 90 anos de idade, moradores de Mogi Guaçu, terão acesso ao antígeno a partir de segunda-feira, nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro. Neste caso, a imunização acontecerá em 10 diferentes postos de saúde das 8h ao meio-dia.

Farão o atendimento as unidades do Guaçu-Mirim, Hermínio Bueno, Fantinato, Ypê Pinheiros, Zona Norte, Centro Oeste, Zaniboni II, Rosa Cruz, Chácaras Alvorada e Martinho Prado.

Para receber a vacina, o idoso deverá apresentar documento de identidade com foto, CPF e comprovante de endereço de residência atualizado. O pré-cadastro no site http://vacinaja.sp.gov.br e o preenchimento da ficha de cadastro manual impressa (www.mogiguacu.sp.gov.br/cadastrovacina) com letra legível, também serão exigidos. Recomenda-se que cada um leve sua própria caneta.

Pessoas nesta faixa etária e que encontram-se acamadas e não puderem comparecer aos locais de vacinação também serão imunizadas. Familiares ou responsáveis deverão procurar a unidade mais próxima de sua residência para informar nome completo, idade e endereço para planejamento de aplicação da dose.

Serviço

Vacinação de idosos com mais de 90 anos

Dias 9 e 10 de fevereiro, das 8 horas ao meio-dia

UBS Guaçu-Mirim: Rua Alcides Toledo, 195

UBS Hermínio Bueno: Avenida Honório Orlando Martini, 45

UBS Fantinato: Rua Aristides Papa, 400

UBS Ypê Pinheiros: Avenida dos Flamboyant, 7.241

UBS Zona Norte: Rua José Ferreira de Campos, 04

UBS Centro Oeste: Rua Vereador Acácio de Oliveira, s/nº (BNH)

USF Zaniboni II: Rua Honório do Carmo Silva, 45

USF Rosa Cruz: Rua Waldomiro Caveanha, 390

USF Chácaras Alvorada: Rua Joaquim Rodrigues da Silva, 330

USF Martinho Prado: Rua Benedito de Lima, 460