Mogi Mirim abre inscrições para curso de moda inclusiva

Com aulas teóricas e práticas, o curso será ministrado na sede do Fundo Social e terá duração de 14 horas. O curso visa oferecer técnicas de costura e adaptação de peças de roupa que possibilitem a autonomia ao se vestir para pessoas com deficiências, criar soluções que facilitem o dia a dia e oferecer maior variedade de roupas para esse segmento, estimulando a autoestima.

As inscrições para as 10 vagas disponíveis estão abertas de 01 a 15 de setembro. Para garantir a vaga basta ir até o Fundo Social, à Avenida Adib Chaib, 2.250, de segunda a sexta, das 8h às 12h ou das 14h às 16h.

O curso acontecerá de 20 a 24 de setembro. Os pré-requisitos são: residir em Mogi Mirim, ter o ensino fundamental completo e ter acima de 16 anos. Os documentos necessários para a inscrição são RG, CPF e comprovante de endereço.