Mogi Mirim apresenta dois projetos ao MIT para o pleito 2020

Mogi Mirim apresentou duas propostas de projetos turísticos à Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo referentes ao pleito 2020. São recursos advindos do MIT – Município de Interesse Turístico. As propostas foram avaliadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Mogi Mirim, apresentadas e aprovadas pelo COMTUR – Conselho Municipal de Turismo de Mogi Mirim. A expectativa é de que os pleitos sejam liberados no início de 2021. Um deles é referente à fase dois da sinalização turística. A sinalização indica aos usuários da via os principais pontos turísticos existentes no município, orientando sobre sua direção ou identificando os atrativos, sendo estes definidos pela Secretaria de Cultura e Turismo. As placas são compostas por pictograma e legenda correspondente a cada atrativo, associado a setas direcionais. Estas placas constituem um conjunto de sinalização de orientação turística composto por três tipos de indicações: identificação de atrativo turístico, indicativas de sentido e indicativas de distância. Esse projeto é o complemento da fase 1, que já em execução. O valor solicitado para essa fase é de R$ 317.066,47.

Outra solicitação feita por meio do MIT são melhorias no Centro Municipal de Aperfeiçoamento do Magistério “Antônio de Souza Franco”, a Estação Educação. Datado de 1875, o antigo prédio da Estação da Mogyana passará por melhorias que auxiliarão na manutenção de sua estrutura. Estão previstas a demolição e retirada do reboco danificado, calafetação de toda estrutura do telhado, aplicação de impermeabilizante em áreas afetadas pela umidade, além de manutenção em vidros, raspagem do taco, pintura nas paredes e no teto e em superfícies metálicas. Também estão previstos a inspeção dos bombeiros e outros serviços. As melhorias estão orçadas em R$ 350.913,49. O secretário de Cultura e Turismo, Marquinhos Dias, está confiante de que o município irá receber esses recursos. “São duas propostas importantes para o turismo da cidade, que sendo atendidas vão corroborar com as ações que vem sendo feitas pela Secretaria em conjunto com o COMTUR. Será uma grande avanço para área de turismo de Mogi Mirim”, destacou o secretário.