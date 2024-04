MOGI MIRIM ASSINA CONVÊNIO DO PRÊMIO DE R$40 MIL DO MUNICÍPIO AGRO

Na manhã da terça-feira, 30, o prefeito Paulo Silva assinou convênio com a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, que repassa R$ 40 mil ao município, advindo do prêmio recebido por Mogi Mirim no Programa Município Agro, ciclo 2022/2023, pela classificação obtida (36° no ranking geral entre os municípios paulistas), diante das ações executadas conforme diretrizes. O Programa Município Agro – Cidadania no Campo é o maior programa estadual voltado ao setor agrícola.

O valor do prêmio será destinado à implantação da primeira etapa do sistema de irrigação do viveiro do horto florestal, cujo projeto já foi aprovado pelo Governo do Estado. A assinatura do convênio ocorreu na Agrishow, realizado no Centro de Pesquisa de Cana, em Ribeirão Preto. O secretário executivo da pasta estadual, Edson Fernandes, participou do ato, representando o secretário Guilherme Piai Silva Filizzola.