Mogi Mirim confirma presença no JOMI e participa de reunião técnica em Campinas

Nesta terça-feira (15), a Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte, foi representada em uma Reunião Técnica promovida pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, em Campinas (SP).

O Secretário Interino de Esporte, André Luís de Oliveira, e a coordenadora do Projeto Mais Vida da Secretaria de Esporte, Luciana de Fátima Azevedo Perugini, representaram Mogi Mirim. O encontro foi realizado no Auditório da FAC (Faculdade Anhanguera de Campinas).

Os principais assuntos em pauta foram o Calendário Esportivo e as mudanças no sistema de disputa das competições promovidas pelo Estado e a apresentação aos municípios do Censo Esportivo do Estado de São Paulo.

A principal alteração está relacionada aos Jogos Regionais. A competição acontecerá de 15 de junho a 4 de setembro e, em 2022, de forma descentralizada. As cidades que puderem sediar jogos devem entrar em contato com a secretaria estadual para fazer ajustes. A justificativa é de que, por conta da retomada pós-pandemia, é inviável juntar muitos atletas e comissões em apenas uma sede.

Já o JOMI (Jogos da Melhor Idade) será promovido, para as cidades que, como Mogi Mirim, integram a 4ª Região Esportiva de São Paulo, entre 19 e 24 de abril, em Casa Branca (SP).

Na terça-feira (15), data em que também foi encerrado o prazo para inscrições por modalidade e gênero no JOMI, Mogi Mirim confirmou a presença em 17 disputas:

ATLETISMO – G – FEMININO

BOCHA – JOMI – MASCULINO

BURACO – JOMI – FEMININO

BURACO – JOMI – MASCULINO

DANÇA DE SALÃO – A – MISTO

DOMINÓ – JOMI – FEMININO

DOMINÓ – JOMI – MASCULINO

MALHA – JOMI – MASCULINO

NATAÇÃO – A – FEMININO

NATAÇÃO – B – FEMININO

NATAÇÃO – D – FEMININO

TÊNIS – A – MASCULINO

TÊNIS – B – FEMININO

TÊNIS DE MESA – B – MASCULINO

TRUCO – JOMI – MASCULINO

VOLEIBOL ADAPTADO – A – FEMININO

XADREZ – JOMI – MASCULINO

A reunião contou com representantes de 37 cidades: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Indaiatuba, Monte Mor, Nova Odessa, Valinhos, Atibaia, Bragança Paulista, Piracaia, Amparo, Lindóia, Pedreira, Itatiba, Itupeva, Jundiaí, Louveira, Araras, Itapira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Águas de São Pedro, Piracicaba, Rio das Pedras, Santa Bárbara d’Oeste, São Pedro, Rio Claro, Águas da Prata, São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul, Casa Branca, Itobi, Mococa, Santa Cruz das Palmeiras e São José do Rio Pardo.