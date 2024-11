MOGI MIRIM CONHECE O MISTER E AS MISSES BELEZA NEGRA 2024

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou na noite desta quarta-feira (20), no Salão Nobre do Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, o 2º Bar dos Artistas Especial ‘Beleza Negra’. O destaque do evento foi o concurso ‘Beleza Negra 2024’, quando foram conhecidos o mister e as misses juvenil, adulta e 3ª idade. Também houve homenagem ao professor Benedito Sampaio, pela sua luta contra a discriminação racial e pela sua importância para o esporte da cidade.

Com uma programação diversificada, numa data de reflexão sobre o protagonismo da população negra – 20 de novembro, Dia da Consciência Negra – o evento teve a apresentação do Grupo Style Dance e do Samba Rock da Estação, e mostra de danças com alunos do Centro Cultural. A animação musical ficou por conta do grupo ‘Tony e Banda’, com um repertório de cantores e compositores negros.

Durante o Bar dos Artistas, os candidatos do Concurso Beleza Negra se apresentaram ao corpo de jurados em dois desfiles: o primeiro, em traje livre; e o segundo, com roupas elegantes. Nesta segunda oportunidade, eles ainda tiveram que responder à pergunta: o que é ser negro para você? O juri avaliou os candidatos nos quesitos comunicação e simpatia, desenvoltura, elegância e representatividade, pontuando cada um com notas de 5 a 10 pontos.

Após a somatória das notas, Ignêz Aparecida da Silva foi a escolhida como Miss 3ª Idade; Nayara Ferreira da Silva como miss juvenil; Michael Douglas Tomas como mister; e Beatriz Vitória Vitoriano Lurenço como miss adulta. As misses receberam a coroa, a faixa e a premiação de R$ 600.00. O mister foi premiado com o dinheiro e a faixa.

HOMENAGEM

Na quarta-feira, em meio ao concurso para a escolha do mister e misses Beleza Negra e no dia em que completou 80 anos, o professor Benedito Sampaio foi homenageado pela Secretaria de Cultura e Turismo pelo que representa como defensor da negritude e exemplo de incentivador à pratica de atividade fisica.

Escolhido como mister Beleza Negra honorário e patrono da segunda edição do Concurso Beleza Negra, ele recebeu uma faixa das mãos do prefeito Paulo Silva; um troféu da esposa Regina Sampaio; e um certificado do secretário de Cultura e Turismo, Luiz Dalbo. Emocionado, Sampaio agradeceu a honraria.

O Bar dos Artistas Especial ‘Beleza Negra’ teve o apoio de Coletivo Negro de Mogi Mirim, Cultura Beer e Grupo Style Dance