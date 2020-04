Mogi Mirim continua sem caso positivo de Covid-19; médico é de cidade vizinha

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (1), a Prefeitura esclareceu o caso positivo para o novo coronavírus (Covid-19) de um médico ortopedista da Santa Casa, morador de Itapira, conforme divulgado na noite desta terça-feira (31).

Por ser residente em Itapira, o caso não foi registrado em Mogi Mirim, que permanece sem registro de Covid-19 e atento a todas as ações para combater a doença. De acordo com as autoridades em saúde, o médico ortopedista teve o diagnóstico confirmado ontem (31), após a coleta do exame na última sexta-feira (27).

Desde os inícios dos sintomas até terça-feira, o médico realizou apenas um plantão no hospital, que após ter ciência do caso, adotou todas as medidas preventivas estabelecidas pelo Ministério da Saúde com relação aos profissionais e pacientes que possam ter tido contato com o médico, no sentido de evitar a disseminação do vírus.

O médico foi afastado de suas funções e está em quarentena domiciliar. Tanto os profissionais da Vigilância em Saúde quanto os da Santa Casa estão entrando em contato telefônico com pacientes que foram atendidos pelo profissional.

Os pacientes também farão o isolamento domiciliar e terão o quadro clínico acompanhado. Os profissionais da saúde que atuaram com o médico vêm sendo avaliados individualmente, e orientados com relação à quarentena.

Com a presença do secretário de Saúde, Ederaldo Moreno, do infectologista do hospital e da rede pública municipal, João Paulo Grecco, e da coordenadora da Vigilância em Saúde, Joalice Penna Rocha Franco, o Poder Público reafirmou as medidas preventivas adotadas desde o conhecimento dos fatos, no intuito de preservar o médico e os profissionais da Santa Casa.

Boletim

Boletim divulgado pela Prefeitura na terça-feira (31) aponta que a Vigilância em Saúde notificou mais cinco supostos casos de contágio por coronavírus. Um menino de 6 anos está internado no hospital 22 de Outubro, enquanto quatro profissionais de saúde (um homem e três mulheres de 58, 52, 45 e 41 anos) estão em isolamento domiciliar.

Contabilizando os 40 casos notificados até ontem, o município soma 45 ocorrências, destes, 36 aguardando resultados de exames. Outros nove casos foram descartados.