Mogi Mirim realiza 7ª Parada do Orgulho LGBT+ no dia 07 de setembro

No dia 07 de setembro, Mogi Mirim será palco da 7ª Parada do Orgulho LGBT+, um evento que já se consolidou como um marco de resistência e celebração da diversidade na região. A parada acontecerá a partir das 14h, no Pesqueiro Greenland, situado na Rodovia dos Agricultores, Km 5. A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem a doação de 1 kg de alimento não perecível para participar. Além disso, a entrada será restrita a maiores de 18 anos, sendo obrigatória a apresentação de um documento de identidade (RG) na entrada.

O movimento das Paradas do Orgulho LGBT+

As Paradas do Orgulho LGBT+ são manifestações públicas que surgiram como um protesto contra a discriminação e a violência sofrida pela comunidade LGBT+. Desde a primeira parada, realizada em Nova York, em 1970, o movimento se espalhou pelo mundo, tornando-se uma forma poderosa de reivindicação de direitos, visibilidade e celebração das conquistas da comunidade LGBT+.

Em Mogi Mirim, a parada tem se fortalecido a cada edição, reunindo pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero, além de aliados, em um ato de união e resistência. O evento é também uma oportunidade de conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito à diversidade e da luta contra o preconceito.

A 7ª Parada do Orgulho LGBT+ de Mogi Mirim será um dia de celebração da diversidade e de reafirmação da luta por direitos e igualdade. A presença de todos é essencial para reforçar a mensagem de respeito e inclusão que o evento simboliza.