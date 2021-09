Mogi Mirim realiza oficina gratuita de Teatro Infantil

Estão abertas as inscrições para as oficinas de Teatro Infantil no Centro Cultural Profº “Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, em Mogi Mirim.

As oficinas são gratuitas e oferecidas pelo Projeto AmpliArte – composto por grupos de voluntários que mantém viva a cultura local, ampliando o repertório cultural e colaborando na formação de futuros profissionais.

A oficina de teatro é comandada pelo grupo Vidraça Cia. De Teatro. As inscrições vão até dia 15/09.

Para efetuar as inscrições é importante ir presencialmente no Centro Cultural munido de documento com foto. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

As vagas são reduzidas em virtude dos protocolos de segurança do Plano São Paulo, contra a Covid-19. Em caso de dúvidas, ligue (19) 3805-3125.

Teatro Iniciação Infantil

Realização: Vidraça Cia de Teatro

Quando: Quinta-feira, das 18h30 às 20h (encontros semanais)

Local: Centro Cultural Prof. “Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”

Público-alvo: Oficina voltada para crianças de 07 a 10 anos

Início: 16/09/2021