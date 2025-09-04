MOGI MIRIM RECEBE ‘SELO CAIXA’ POR BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO PÚBLICA

O prefeito Paulo Silva e a vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros receberam das mãos de José Luiz Pavanelli, superintendente de rede da Caixa Econômica Federal, o ‘Selo CAIXA Gestão Sustentável’, criado pelo banco como reconhecimento aos municípios pelas boas práticas do poder público nas áreas ambiental, social, governança e climática. Mogi Mirim foi contemplado com a certificação Cristal, o primeiro (de um total de quatro) no nível de reconhecimento, conforme avaliação de 21 indicadores. A entrega aconteceu nesta quarta-feira (3), no Salão Vermelho da Estação Educação.

Tendo como objetivo incentivar a gestão responsável, a melhoria da qualidade de vida do cidadão e a otimização do uso de recursos naturais geridos pelo governo local, o Selo possui 21 indicadores distribuídos em quatro categorias: ambiental, social, governança e climático, envolvendo aspectos relacionados ao saneamento básico, saúde, educação, assistência social, investimentos, gestão de obras públicas e mudanças climáticas.

Cada um dos indicadores possui um peso específico, que varia conforme a sua importância dentro do instrumento de avaliação e representa, por meio da pontuação, o nível de maturidade desenvolvido pelo município em cada indicador avaliado. Mogi Mirim somou 67 pontos, conquistando, assim, o Selo Cristal (o mínimo é 60 pontos). Os outros três níveis são Topázio (70 pontos), Safira (80 pontos), e Diamante (100 pontos).

“Esse reconhecimento mostra a seriedade da Administração Municipal na condução dos negócios públicos com responsabilidade”, apontou Paulo Silva. Para Pavanelli, o selo é considerado um guia de gestão pública, acompanhado e auditado pela Caixa. Nesse sentido, ele elogiou o trabalho executado pela Prefeitura de Mogi Mirim, ratificado pela certificação do selo. “São poucos os municípios em todo Brasil que recebem o Selo”, ressaltou.

Pavanelli destacou ainda que o município que obtém o ‘Selo CAIXA Gestão Sustentável’ tem a possibilidade de acesso a condições diferenciadas na contratação de produtos e serviços junto à CAIXA. No ato de entrega da certificação, Pavanelli estava acompanhado de Eduardo Lúcio Bueno, Alex Bueno e Léia Dias Ferreira, todos representando a instituição financeira. O gerente da Secretaria de Governo. José Eduardo Aranha Minuzzo, responsável pelos convênios e financiamentos, também esteve presente.